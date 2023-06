Plusieurs villes du Nord instaurent un couvre-feu pour le week-end

Après Denain , où tout rassemblement est interdit et où les habitants n'ont pas le droit de sortir de 20 heures à 6 heures, d'autres villes ont pris un arrêté pour instaurer à leur tour un couvre-feu ce week-end.

ⓘ Publicité

A Roubaix, cet arrêté concerne les mineurs non-accompagnés qui ne peuvent pas circuler entre 21 heures et 5 heures du matin dans certains quartiers comme l'Epeule, l'Alma, le Pile, l'Hommelet et le centre-ville.

Mêmes horaires à Tourcoing, mais ce couvre-feu concerne toute la ville et également les majeurs.

La ville frontalière de Comines prend la même mesure, après les dégradations de plusieurs bâtiments publics et des violences contre des policiers municipaux. Il est interdit de se déplacer entre 19h et 6h du matin, sauf pour des urgences ou des raisons professionnelles.

Autre commune proche de la Belgique, et même décision: à Halluin où ce couvre-feu est en vigueur entre 22h et 5 h, jusqu'à lundi. La municipalité explique qu'il s'agit de faciliter le travail de la police et de mieux identifier les fauteurs de trouble.

Plusieurs événements festifs sont annulés ce week-end.

A Denain, le festival Sila n'aura pas lieu. Ce concert de rap qui devait avoir lieu dimanche parc Emile Zola n'a pas encore été reprogrammé.

Annulé aussi dimanche à Bruay-sur-l'Escaut le carnaval des géants. Cette grande parade devait réunir 40 géants et 600 personnes venues de toute la région.

A Leers, près de Roubaix, pas de concert de Cumbia qui devait avoir lieu ce samedi soir en partenariat avec l'Aéronef .

A Seclin, où le poste de police municipale a été totalement détruit, la fête des harengs prévue ce samedi est reportée au 23 septembre. Cette fête traditionnelle aurait eu pourtant tout son sens cette année: elle a pour vocation de rassembler les habitants autour de jeux inter-quartiers.