Plusieurs voiliers en difficulté au large du Val de Saire

Nuit agitée pour les sauveteurs en mer au large des côtes du Val de Saire. En fin de journée mardi, la météo et les conditions de mer se sont dégradées et ont contraint les organisateurs de la Calvados Cup à suspendre la course partie le matin de Deauville direction la baie de Morlaix en Bretagne. La direction de course a appelé les skippers de ces voiliers de 6,50 mètres à trouver refuge dans plusieurs ports du secteur : Barfleur, Port-en-Bessin ou bien encore Saint-Vaast-La-Hougue.

Dans la soirée, la préfecture maritime indique que "plusieurs navires de pêche ont porté assistance à des concurrents". Les vedettes des stations de Saint-Vaast-La-Hougue et Barfleur ont été engagées. Au total, six voiliers ont été secourus. Des opérations qui ont débuté à 22 heures. Pas de blessés à déplorer selon les autorités maritimes.

Un skipper endormi, un voilier échoué

Ainsi, sur sa page Facebook, la station SNSM de Saint-Vaast-La-Hougue a répertorié plusieurs interventions sans interruption de minuit à neuf heures du matin :