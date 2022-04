Plusieurs voitures brûlées dans le quartier Saint-Nicolas à Laval ce dimanche matin

Les pompiers et les forces de police sont intervenus ce dimanche 17 avril 2022 dans le quartier Saint-Nicolas à Laval (Mayenne). Au moins sept voitures ont été brûlées entre 3h et 5h du matin, une vingtaine ont été dégradées d'après nos informations. Il s'agit notamment des véhicules de la mairie et du conseil départemental. Du mobilier urbain a également été abîmé comme des abris bus.

Des violences qui font suite à une interpellation "sans difficulté d’un jeune homme âgé de 18 ans, auteur de délits et d’outrage envers les forces de l’ordre", précise la préfecture de la Mayenne dans un communiqué ce dimanche. "Un petit groupe d’individus dont certains sont mineurs ont alors pris prétexte de cette affaire pour se livrer à des actes de vandalismeen mettant le feu à des véhicules de particuliers et en dégradant d’autres. Des abris bus et des poubelles ont aussi été détériorés", ajoute la préfecture qui précise, "une enquête judiciaire est en cours pour identifier et interpeller les auteurs qui seront déférés devant la justice."

"Intolérable"

"Je condamne ces violences et je soutiens totalement les forces de l'ordre et les pompiers qui ont dû intervenir", déclare à France Bleu Mayenne Florian Bercault, le maire de Laval. "La violence doit être condamnéemais la violence est égalementsource d'interrogation quant aux politiques publiques à mener et c'est tout ce qu'on fera à la lumière de l'enquête en cours." La mairie va porter plainte. Une enquête de police a été ouverte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vincent d Agostino chargé de communication de Meduane Habitat, le bailleur condamne également ces faits, "c'est intolérable. S'en prendre à des véhicules administratifs, d'associations œuvrant pour le handicap ou de particuliers, n'est pas acceptable. _Cela stigmatise un quartier et atteint ses habitants_. Saint-Nicolas est un quartier vivant où il fait bon vivre notamment grâce aux réhabilitations successives."