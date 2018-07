Guéret, France

Depuis un mois et demi, les incendies de voitures se succèdent dans le centre-ville, dans l’un des quartiers historiques et en direction de Grancher. "Cela a commencé rue sous Grancher" explique l'un des riverains, "cela finit derrière Monoprix, en passant par nos petites rues à nous. Tous les gens en ont très marre et on ne sait pas pourquoi ça brûle !"

Les incendies ont démarré avant l’été et leur fréquence s’est accélérée ces derniers jours. Le dernier incendie en date remonte à ce dimanche soir, peu avant minuit. "On pensait être tranquille, maintenant c'est tous les trois jours !" se plaint une habitante, "c'est très angoissant. Le seul point positif, c'est que cela nous a permis de faire connaissance avec nos voisins, on s'est tendu la main. Maintenant, on rentre nos voitures".

Tout le quartier en a marre. On ne sait pas pourquoi ça brûle ! - un riverain

Le quartier est d’ordinaire très calme, autour de maisons individuelles et anciennes "La réputation de clame, visiblement aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité" regrette un autre habitant.

Les restes de l'incendie d'une voiture rue Monnet © Radio France - Fabien Arnet

Les enquêteurs confirment qu’il a eu plusieurs incendies avec une accélération ces derniers jours, mais ils ne veulent pas en dire plus avant d’avoir bouclé leur enquête.