Plusieurs vols d'amandiers à déplorer dans le Pithiverais

Plusieurs vols d'amandiers ont été constatés la semaine dernière à Marsainvilliers, et cela avait déjà été le cas à Sermaises en début d'année. Ce ne sont certes que quelques arbres, sur les plus de 8 000 qui ont été plantés ces deux dernières années. Mais c'est évidemment une sérieuse contrariété pour la douzaine d'agriculteurs qui tentent de relancer la production d'amandes dans le Pithiverais.

Des heures de travail qui disparaissent

"A chaque fois, ce sont de jeunes arbustes d'1mètre 50 à 2 mètres de hauteur qui sont dérobés, dans des champs au bord des routes, déplore Jean-Eudes Lavo, agriculteur à Estouy et président de la SAS Les Amandes de Pithiviers. Surtout, ils sont volés avec leur tuteur, leur gaine protectrice, leur lanière : c'est beaucoup de travail à la fois avant et après la plantation, en termes de taille, d'entretien, d'arrosage... Au-delà de l'arbre, ce sont des heures et des heures de travail qui disparaissent."

Des vols d'autant plus stupides que l'amandier n'est pas un arbre rare, et qu'on peut l'acheter en jardinerie à des prix modestes. "Il faut rappeler que les champs, ce n'est pas du libre-service ! Eventuellement, on peut proposer des plants à des particuliers qui le souhaitent, mais on veut juste qu'on respecte notre travail", souligne Jean-Eudes Lavo. Un travail patient, qui consiste ni plus ni moins à reconstituer une filière locale destinée à la fabrication du pithiviers, l'emblématique gâteau local.

Première récolte prévue en 2023

La première vraie récolte, avec une quantité suffisante pour la transformation en poudre d'amande, reste prévue pour l'été 2023 : il s'agira alors d'offrir une vraie alternative à l'amande californienne, la plus largement utilisée actuellement. Cette année, le violent épisode de gel subi au printemps a empêché toute récolte locale, même symbolique.

5 000 amandiers supplémentaires seront plantés en novembre. "On a investi beaucoup de temps et mobilisé des terrains, on espère vraiment voir notre projet aboutir dans quelques années, conclut Jean-Eudes Lavo. On est encore sur cette phase de lancement, c'est pourquoi aujourd'hui on souhaite passer un message de sensibilisation vis-à-vis de ces vols."