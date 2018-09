Indre-et-Loire, France

Une nouvelle forme de vols par ruse a été constatée ces derniers jours en Indre-et-Loire, avec plusieurs cas à La Riche et Saint Cyr sur Loire, notamment. Un homme arrive chez une personne âgée en se faisant passer pour un agent des eaux qui doit vérifier l'état des canalisation à l'intérieur du logement. Il demande à la victime d'ouvrir tous les robinets de la maison, puis il explique qu'il va devoir utiliser un produit pour nettoyer les canalisations.

Les victimes invitées à rassembler tous leurs bijoux dans une boite, soit-disant parce qu'un produit utilisé par le faux agent des eaux pourrait les faire rouiller

Il affirme ensuite que ce produit pourrait faire rouiller les bijoux, qu'il faut donc tous mettre dans une boite, et enfermer dans le réfrigérateur, le temps de l'intervention. Une fois que les bijoux sont à sa portée, il envoie la victime refermer les robinets partout dans la maison, et en profite pour tout voler. Le voleur se fait ensuite tout simplement raccompagner à la porte et prend la fuite calmement, sans être inquiété.

La police invite les personnes vulnérables à la plus grande vigilance. En cas de doute, composez le 17