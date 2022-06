Pluvigner : un chauffeur de bus mis en examen pour agressions sexuelles sur mineures

Un chauffeur de bus a été mis en examen ce mardi 28 juin pour agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans et placé sous contrôle judiciaire. Il a été interpellé par les gendarmes de Pluvigner, dans le Morbihan, suite à un signalement pour des faits qui se seraient déroulés depuis septembre.

C'est un signalement parvenu aux gendarmes de Pluvigner, dans le Morbihan, qui a permis l'interpellation ce dimanche d'un chauffeur de bus. Selon les premiers éléments communiqués par le procureur de la République de Lorient ce mercredi, l'homme de 48 ans faisait asseoir des petites filles sur ses genoux et avait à leur encontre des gestes et des comportements inappropriés.

Corruption de mineurs

Selon les mots du procureur Stéphane Kellenberger, au cours de sa garde à vue, il a "globalement" reconnu "la réalité des infractions rapportées". Des témoins et les victimes, âgées de 8 à 13 ans, ont confirmé les faits. Ils se seraient déroulés toute cette année scolaire, de septembre 2021 à septembre 2022. L'homme a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans et corruption de mineurs, "sur deux victimes mineures entre février 2021 et juin 2022", selon les procureur de la République.

Il a été placé sous contrôle judiciaire, "avec obligation de soins, interdiction d’exercer l’activité à l’occasion de laquelle les faits auraient été perpétrés, interdiction de contact avec les victimes et de paraître à Pluvigner et interdiction de contact avec des mineurs".

L'enquête se poursuit. Pour les jeunes victimes, un soutien psychologique sera mis en place par l'association France-Victimes 56.