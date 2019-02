Pneus crevés, vociférations : la préfète de l'Ardèche prise à partie par des manifestants

Aubenas, France

Françoise Souliman, la préfète de l'Ardèche, a été contrainte à un arrêt forcé ce mardi après-midi. Alors qu'elle était en déplacement, elle a croisé des manifestants au rond point de Millet à Aubenas et le dialogue fut impossible.

Des gilets jaunes ont reconnu mon véhicule et ont commencé à nous encercler. - Françoise Souliman

Françoise Souliman raconte : "j'allais visiter une entreprise dans le Sud Ardèche, quand, en passant par Aubenas, nous avons été arrêtés, comme beaucoup de voitures, à un carrefour parce qu'il y avait des manifestations. Nous attendions de pouvoir redémarrer, quand des gilets jaunes ont reconnu mon véhicule et évidemment ont commencé à nous encercler. Je suis sortie, j'ai tenté de discuter avec eux mais le dialogue était totalement impossible parce que c'était plus des vociférations et des cris qu'une volonté de parler. Nous avons eu un pneu crevé, la voiture rayée. Une voiture qui m'accompagnait a eu deux pneus crevés. Mais, et c'est le plus important, il n'y a aucun blessé, c'est du matériel. Mais c'est vrai que c'est toujours extrêmement déplaisant de faire son travail et de ne pas pouvoir aller et venir normalement."

La préfète de l'Ardèche, Françoise Souliman, raconte sa rencontre musclée avec des manifestants ce mardi Copier

La préfète de l'Ardèche et son équipe se sont ensuite retrouvés à la concession Peugeot toute proche pour faire réparer le pneu crevé. Françoise Souliman a repris son programme de visites dans le Sud Ardèche : un centre d'hébergement, une maraude, un quartier.

"A aucun moment je ne me suis sentie en danger"

Françoise Souliman relativise cet épisode : "j'avais quelques gardiens de la paix autour de moi. Si j'avais été seule, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. A aucun moment je ne me suis sentie en danger. Mais une voiture secouée, des pneus crevés, ça n'a rien de très réjouissant ni rassérénant pour la vie démocratique d'un pays".