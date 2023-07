Podcast "Crimes et témoignages" : l'affaire Balme Manini, une vengeance froide entre Tarbes et Montélimar

La saison 2 du podcast "Crimes et témoignages" est disponible dès ce 20 juillet 2023. Il s'agit d'un podcast France Bleu créé en 2022, et dans cette nouvelle saison, un épisode a été réalisé par votre radio France Bleu Béarn Bigorre. Il s'agit de revenir sur l'affaire Balme Manini . Le 31 janvier 2018, un homme a été tué chez lui, à Tarbes, rue du Corps Franc Pommiès. Cette histoire est racontée à travers les yeux de l'enquêteur Didier Casabonne qui a travaillé sur cette affaire, à l'époque il faisait partie de la police judicaire de Pau.

Une vengeance 20 ans après

Les enquêteurs ont cherché pendant des mois qui pouvait voir une raison de tuer cet homme de 58 ans. Joël Balme, un Tarbais qui travaille dans une société de transport, a été assassiné à sa fenêtre. Les enquêteurs de la police judiciaire de Pau ont épluché des relevés des lignes téléphoniques pour avoir une première piste solide puis ensuite les images des caméras de vidéos surveillance de Tarbes, puis des stations services de Toulouse et dans la Drôme pour remonter jusqu'à l'assassin. Ils ont alors interpellé un homme qui avait préparé cette exécution. Jérôme Manini ruminait et était en colère pendant des années. Il a vengé ses sœurs qui avaient été violées par son ancien beau-père, Joël Balme.

L'affaire Balme Manini, une vengeance froide entre Tarbes et Montélimar. L'épisode a été réalisé par Marthe Moreaux et Marion Aquilina. Il fait partie de la série France Bleu "Crimes et Témoignages". Vous pouvez l'écouter sur l'appli Radio France et sur francebleu.fr. En 2021, France Bleu Béarn Bigorre avait réalisé un épisode sur l'affaire Alexandre Junca.