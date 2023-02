Poêles et Cie de nouveau victime de dégradation, cette fois à Redon

Le magasin Poêles et Cie de Redon a subi des dégradations et un départ de feu dans la nuit de mercredi à jeudi. C’est la troisième fois que l’enseigne est visée en Ille-et-Vilaine, après les magasins de La Mézière et Bain-de-Bretagne.