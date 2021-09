Un camion transportant plusieurs tonnes de tablettes de chocolat tombe et glisse dans un champ à Cardesse

Dans la nuit de mardi à mercredi, un camion a fait une sortie de route alors qu'il roulait sur la D9, à hauteur de Cardesse. Il s'est retrouvé dans un champ. Le poids lourd a ensuite glissé, emporté deux troncs d'acacias et a terminé sa course une quinzaine de mètres plus bas. À l'intérieur se trouvait une cargaison de tablettes de chocolat appartenant à la société Lindt basée à Oloron-Sainte-Marie. Ce mercredi 22 septembre une intervention a été menée pour remonter et évacuer le camion à l'aide de deux grues. En amont, il a fallu le vider, du personnel de Lindt était sur place pour récupérer les tablettes de chocolat. Vers 16h45, le camion était enfin sorti du champ.

Parallèlement à cela, une déviation avait été instaurée temporairement pour que les voitures puissent continuer à circuler. La route est barrée depuis Pardies sur la départementale 9, au sud de Monein. Ce mercredi en début d'après-midi, un poids lourd espagnol qui était conduit par un chauffeur roumain a essayé de prendre la petite déviation réservée aux voitures qui ont la place de passer. En revanche, lui s'est retrouvé bloqué sur cette voie.

Le camion a dû être vidé de sa cargaison de tablettes de chocolat pour pouvoir être évacué du champ où il avait glissé à Cardesse © Radio France - Yannick Damont