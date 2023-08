Poids lourd en feu : la circulation perturbée sur l'autoroute A10 au niveau de Châtellerault

La circulation est perturbée ce mercredi 9 août sur l'autoroute A10. En cause : l'incendie d'un poids lourd qui transportait du coton. L'accident s’est produit vers 15h30 entre les échangeurs de Châtellerault Sud et de Châtellerault Nord, en direction de Tours et Paris.

Après avoir été fermé une bonne partie de l'après midi, l'autoroute est désormais rouverte sur la voie de gauche. Dans un communiqué, VINCI Autoroutes précise que "l'incendie a été maîtrisé par les pompiers et que les opérations de dépannage, de nettoyage de la chaussée et de réparation des dégâts occasionnés vont se poursuivre dans la soirée et une partie de la nuit." L'origine de l'incendie n'est pas connue pour le moment.