Poignardé pour une cigarette à Tours : 4 et 5 ans de prison pour les deux auteurs

Un Algérien et un Syrien, respectivement âgés de 26 et 20 ans, ont été condamnés à 4 et 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Tours, ce jeudi. En juillet dernier, ils avaient poignardé un adolescent sur les bords de Loire, pour une cigarette qui leur avait été refusée.