Point-de-Roide : cinq hommes placés en garde à vue pour travail dissimulé

Plusieurs mois d'enquête et des centaines de milliers d'euros de préjudice. Cinq hommes ont été placés en garde à vue le 21 septembre dernier par les gendarmes de la brigade de Pont-de-Roide pour travail dissimulé.

L'affaire commence en mai 2020, quand la brigade reçoit des renseignements selon lesquels plusieurs fraudeurs à l'Urssaf séviraient dans les domaines du paysagisme, du terrassement ou encore des travaux de toiture. Après plus d'un an d'enquête et plus d'une centaine d'auditions, les gendarmes ont arrêté cinq hommes, âgés de 22, 24, 26, 27 et 46 ans. Tous ont reconnu les faits pendant leur détention et seront convoqués prochainement par la justice.

Il sont accusés d'avoir travaillé en tant qu'auto-entrepreneur sans déclarer leurs activités et de fausses facteurs dans tout le quart nord-est français, avec un préjudice cumulé sur quatre ans d'1 700 000 euros.

Ils doivent à l'Urssaf, leur première victime, 460.000 euros. Lors de leur arrestation, les gendarmes ont effectué plusieurs saisies, dont un camion, près de 70.000 euros sur des comptes bancaires et des biens immobiliers d'une valeur totale de 195.000 euros.