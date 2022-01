Un point de deal démantelé à Montpellier

Un point de deal démantelé, aux Marels à Montpellier. Deux jeunes de 19 ans ont été arrêtés ce lundi. Sur place les policiers ont saisi des drogues diverses et variées ainsi que de l'argent liquide, du matériel de conditionnement et des flyers faisant la pub des produits mis en vente.

Un point de deal a été démantelé ce lundi, lotissement des Marels à Montpellier. Deux jeunes de 19 ans ont été arrêtés et placés en garde à vue. Sur place les policiers ont saisi diverses drogues, de l'argent liquide, du matériel de conditionnement et... des flyers. Des prospectus commerciaux identiques à ceux qu'on trouve dans les pizzerias par exemple. C'est assez bluffant.

Il y a différents menus, avec différents prix. Sauf que là, c'est de drogue dont il s'agit. Vous avez le tarif au gramme, des remises si vous achetez plus. Et des petits cadeaux comme un briquet offert ou bien des feuilles à rouler. Avec possibilité de commander via Instagram ou Télégram.

En fait, la semaine dernière des policiers de la Bac ont tenté d'intervenir. Il y avait un cabanon en taule qui servait "d'épicerie de la drogue". Mais ils ont été pris à partie par des six hommes cagoulés alors ils ont préféré rebrousser chemin. Les policiers sont revenus en force ce lundi. Ils ont saisi 4kg d'herbe, 3,5kg de résine de cannabis, 200g de cocaïne et 2.500 euros en liquide.

Des menus comme au restaurant - DDSP 34

