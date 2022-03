Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône, ex RN, est relaxé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour injures sexistes à l'encontre de l'élue Samia Ghali. Il avait été condamné en première instance à 1.500 euros d'amende pour avoir qualifié Samia Ghali de "Point G de Marseille".

"Point G de Marseille" : Stéphane Ravier (ex RN) relaxé en appel pour injures sexistes envers Samia Ghali

La réaction de Samia Ghali sur les réseaux sociaux ne s'est pas fait attendre. L'élue à la ville de Marseille a posté cette phrase, ce mardi après-midi aussitôt l'arrêt de la cour d'appel rendu : _"Cette décision déshonore la justice et fragilise le combat des citoyennes victimes du sexisme"_. Réaction après la relaxe prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence envers Stéphane Ravier dans l'affaire du "point G de Marseille". Le sénateur avait été condamné en première instance à 1.500 euros pour avoir l'avoir qualifiée, en avril 2019, lors d'un débat, de "point G de Marseille".

Le sénateur, désormais ex RN, avait fait appel de cette décision et la cour a donc entendu ses avocats. Les juges estiment que ce "jeu de mots douteux visant à faire rire l'auditoire (...) n'assimile pas Samia Ghali à un objet ou à un symbole sexuel et ne fait en rien référence à sa sexualité". Ces mots ne "revêtent pas le caractère d'une injure, ajoutent-ils, sans qu'il y ait lieu à porter quelque appréciation que ce soit sur le bon ou le mauvais goût de cette saillie qui s'inscrit dans un débat d'idées" précise l'arrêt de la cour d'appel. "Ces propos n'ont aucun sens, sauf à se lancer dans une exégèse dont l'issue est vaine", écrit la cour d'appel.

La cour, en revanche a rejeté la demande de dommages et intérêts sollicitée par Stéphane Ravier pour abus de procédure.

Stéphane Ravier demande que Samia Ghali s'excuse

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux Stéphane Ravier salue le verdict. Il évoque une "procédure insensée n’honore ni la politique, ni celle qui l’a intentée. La Justice a su la remettre à sa place". Et le sénateur dit maintenant attendre que Samia Ghali lui présente ses excuses : "’J'attends avec impatience qu’elle me présente ses excuses publiques après avoir sali mon nom et mon honneur pendant trois ans. Pour une fois, elle se montrerait digne de sa fonction".