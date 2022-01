Pointée du doigt par le magazine "Cash Investigation", la polyclinique de Sète se défend

Dans un communiqué, la polyclinique Sainte-Thérèse de Sète (Hérault) répond point par point aux accusations de "Cash Investigation". Le magazine de France 2 diffusé le 13 janvier affirmait qu'au moins 36 femmes y ont été opérées en toute irrégularité d'un cancer gynécologique entre 2016 et 2018.

"Cash Investigation" a sérieusement mis en cause la polyclinique Sainte-Thérèse de Sète. Selon l'enquête journalistique du magazine de France 2, l'établissement de santé a procédé entre 2016 et 2018 à au moins 36 opérations de cancers gynécologiques en toute irrégularité puisqu'il ne disposerait pas des autorisations de l'Agence régionale de santé. Dans un long communiqué, la polyclinique de Sète répond à ces accusations point par point. Elle s'inscrit en faux.

La directrice de la polyclinique tient d'abord à préciser que "notre établissement est officiellement autorisé par l’ARS à exercer l’activité de soins en chirurgie depuis 1994. Une réforme en 2009 instaure des autorisations spécifiques à l’activité de traitement du cancer. C’est dans ce cadre que les autorisations de chirurgie du cancer des pathologies mammaires et digestives nous ont été attribuées."

Une "prise en charge diagnostique"

Sur les 36 patientes soi-disant opérées en toute irrégularité entre 2016 et 2018, la polyclinique s'inscrit en faux. "Pour les années citées dans le reportage, soit 2016, 2017, 2018, nous avons réalisé respectivement 381, 482, et 489 interventions en chirurgie de l’appareil génital féminin. Lorsque nous procédons à celles-ci, tout prélèvement d’organe est envoyé, selon les bonnes pratiques, pour analyse histologique. C’est dans ce cadre que, malheureusement, il s’avère parfois que le tissu prélevé se révèle ou se confirme cancéreux. Cela a été le cas en 2016, 2017 et 2018 ; pour la plupart, cela n’a été qu’une prise en charge diagnostique", détaille la directrice.

Les journalistes de "Cash Investigation" s'étonnaient que les professionnels de santé sétois ne renvoient pas les patientes vers des structures plus importantes comme Montpellier. Là dessus, la polyclinique assure qu'une fois le diagnostic effectué sur place, les femmes sont ensuite envoyées pour un suivi au centre de cancérologie du Grand Montpellier, au CHU.

Des méthodes journalistiques contestées

C'est une technique de défense plus classique face aux enquêtes journalistiques : s'attaquer à la forme. La directrice de la polyclinique de Sète dénonce la méthode employée par les auteurs de l'enquête de "Cash Investigation". "Nous avons répondu par mail, le 26 novembre 2020, au journaliste qui nous interpellait sur ce sujet. Réponse argumentée qui n’est pas citée dans le reportage. Depuis cette date, nous étions sans nouvelle", précise le communiqué.

Les journalistes sont en effet venus à Sète pour interpeller directement le maire, François Commeinhes, également administrateur de la polyclinique. "On peut s’interroger, là aussi, sur l’effet escompté par l’équipe de Cash Investigation, de miser plus sur le côté "sensationnel" de son "information", que sur celui d’un échange apaisé et constructif", souligne le texte.