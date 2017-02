Poitiers : 1 à 4 mois de prison ferme pour des violences au CHU

Voilà une affaire de plus qui vient illustrer les tensions observées depuis quelques années déjà dans les hôpitaux. Août 2016 au CHU de Poitiers, un homme de 34 ans va donner un coup de point à un urgentiste, se montrer violent il écope de prison ferme.

C'est hier (mardi) que cette affaire est jugée devant le tribunal correctionnel de Poitiers en l'absence des 2 intéressés. Les faits eux remontent au 11 août 2016. Ce jour là, Florian, 34 ans, se rend au CHU de Poitiers pour une douleur au pied. Il ne vient pas seul, il est accompagné d'un ami, Sébastien, 38 ans. Tous deux ont bu. L'enquête révèlera qu'ils avaient plus d'un gramme d'alcool dans le sang chacun. Florian attend un médecin sur un lit mais lorsqu'un urgentiste arrive, il est endormi. De peur qu'il ne fasse un coma éthylique, le docteur touche la mâchoire de Florian, c'est alors que celui-ci donne un coup de poing à l'urgentiste. La situation alors s'envenime, Florian se montre violent. Il est carrément attaché sur un lit à l'aide de 4 sangles. C'est Sébastien, l'ami du patient qui apprenant ce qui se passe va venir le libérer en coupant les sangles du lit d'hôpital avec le couteau qu'il porte sur lui.

"Des faits trop fréquents dans les hôpitaux"

Les deux hommes sont finalement appréhendés par la police et placés en garde à vue. Lors de son audition, par les forces de l'ordre, Florian va expliquer avoir été dans un demi-sommeil à l'hôpital et avoir donné au médecin qui commençait à le toucher un coup de poing réflexe. Quant à Sébastien, il dira avoir commis une "connerie". Mais l'un comme l'autre des prévenus ne sont pas là pour répondre hier aux questions de la justice. Et c'est bien ce que dénonce l'avocat du CHU de Poitiers pour qui les deux hommes n'assument pas ce qu'ils ont fait et juge ce type de "faits trop fréquents dans les hôpitaux". Et le procureur d'enfoncer le clou : " s'en prendre à un médecin urgentiste, c'est le comble de l'inacceptable".

4 mois de prison ferme pour un coup de poing au médecin

A l'issue de l'audience, Florian, l'auteur du coup de poing au médecin est condamné à 4 mois de prison ferme et 500 euros d'amende. Son comparse Sébastien écope lui d'un mois de prison ferme.