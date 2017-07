Deux femmes condamnées pour avoir volé près de 20 000 euros de vêtements

Une mère et sa fille étaient jugées en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Poitiers. Les deux femmes, originaires de Toulouse, ont volé pour 20 000 euros de vêtements.

Tuniques, t-shirts, sets de table et bougies .... le butin s'élevait lundi à 2.400 euros. Et c'est l'agent de sécurité tu magasin H&M qui a reconnu les deux femmes de 61 et 39 ans. En mai déjà, les deux femmes ont été vues sur les vidéosurveillances du magasin faire 19 allers-retours en quelques heures. Un butin total qui s'élèverait à "20 000 euros" selon le gérant du magasin.

Je voulais essayer pour être sûre que ça marche

Le procédé était rôdé. La fille rassemble des vêtements dans le magasin, la mère les récupère, les mets dans un sac avec une doublure en aluminium pour que les antivols ne sonnent pas. Elle dépose ensuite la marchandise dans la voiture de l'une de ses autres filles. La présidente Marie-Béatrice Thiercelin demande alors "comment avez-vous eu ce sac?" La fille de 39 ans affirme qu'un ami lui a donné et avoir essayé "pour être sûre que ça marche."

D'autres condamnations

Les deux femmes n'en sont pas à leur coup d'essai. La mère a déjà été condamnée sept fois, la fille trois fois. La plus récente remonte à 2013 à Tours, les deux femmes avaient alors été jugées ensemble pour les mêmes raisons et selon le même mode opératoire.

Mère et fille n'ont cessé d'exprimer leurs regrets. "A mon âge, c'est la dernière fois", affirme la mère. La fille s'inquiète pour ses enfants restés à Toulouse mais aussi pour son entreprise de décoration de mariage qu'elle a monté en Algérie. "J'avais un mariage mais je ne pourrais pas y être," regrette-t-elle. Le Procureur lui souhaitait une peine importante car les deux femmes ont "monté une véritable petite entreprise de pillage". Il requiert alors 12 et 18 mois de prison.

Le tribunal les condamne à 4 et 10 mois de prison ferme ainsi qu'à une amende de 500 euros.