Poitiers : 25 ans minimum requis contre l'assassin de Civaux

Poitiers

Après les plaidoiries des parties civiles toutes persuadées que l'accusé a bien agit avec préméditation, l'avocat général enchaîne sur le même ton. "Son attitude répond à quelle fin ? s'interroge l'avocat général ? "A une fin éphémère qui n'a d'autre but que de s'approprier la maison de la victime" Car - les débats l'ont montré ces trois jours - il a affirmé à sa dernière conquête que cette maison était la sienne. Or celle ci doit arriver le soir même. Pour l'avocat général, Kevin à donc tué cette femme pour donner corps à un mensonge. "Un mobile glaçant, terrifiant" tonne Hervé Drevard.

Un monde imaginaire pour contrer une enfance chaotique.

Face à de tels arguments, les avocates de la défense contre attaquent sur deux fronts : l'altération du discernement de l'accusé et l'absence de préméditation. "Tout dans cette affaire part de sa mythomanie" attaque Me Coutand. Il s'est créée un monde imaginaire pour contrer une enfance chaotique. Une vie de mensonges au cours de laquelle il a accumulé et enfoui des souffrances. Et ce souffrances sont pour son avocate remontées et ont soudainement explosé le jour du drame. C'est ce qui explique selon elle les explications de Kevin qui affirme avoir serré le cou de sa victime, lors d'un jeu sexuel extrême, puis de ne pas avoir réussi à s'arrêter de serrer.

La thèse de la préméditation remise en cause

Pour elle, son client n'était donc pas totalement maître de lui. Un meurtre qui n'a pas été prémédité pour la seconde avocate. Maitre Hay pose cette question simple "S'il avait vraiment voulu la tuer, demande-t-elle, pourquoi ne pas l'avoir fait la veille plutôt qu'au dernier moment juste avant l'arrivée de sa compagne". Il a donc agit dans l'immédiateté selon elle. Le verdict est attendu dans la soirée