Accident grave à Poitiers : une personne décédée, une voiture en fuite

Un accident grave s'est produit ce mercredi soir avenue de Paris à Poitiers. Deux véhicules sont impliqués dans le choc, l'un des automobilistes a pris la fuite. Une personne est décédée malgré les soins apportés par les pompiers.

Deux voitures se sont percutées à hauteur du 69 avenue de Paris à Poitiers ce mercredi soir aux environs de 19h20. Les circonstances de cet accident sont floues. A priori selon nos informations, un différend aurait opposé les occupants des deux véhicules, une 106 et une BMW, bien avant l'accident. Une bagarre aurait éclaté ensuite après le choc.

Un homme d'une quarantaine d'années est décédé

Les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse d'un choc volontaire mais cela reste à déterminer. Le bilan est lourd : une personne qui se trouvait dans la 106 est décédée malgré la réanimation des pompiers sur place. 2 autres personnes ont été blessées dont une plus sérieusement. Elles ont été hospitalisées au CHU de Niort.

Plusieurs protagonistes seraient en fuite

Plusieurs protagonistes de ces événements, notamment ceux qui se trouvaient à bord de la BMW, seraient en fuite mais on n'a pas plus de précisions. L'accident a mobilisé une quinzaine de pompiers et provoqué d'importantes perturbations au niveau de la circulation.