Poitiers : assassin présumé, affabulateur certifié

Les avocates de la défense Maitres Hay et Coutand n'ont pas une tache facile

Poitiers

Une enfance douloureuse avec une mère qui déserte le nid alors qu'il a six ans et qui le rejette. Un père routier bien seul pour s'occuper de cinq enfants. Un beau père violent. Bref des carences affectives graves explique l'enquêtrice sociale. La rue a 20 ans, vie ponctuée dès lors par de nombreux séjours en hôpital psychiatrique.

Un affabulateur doublé d'un mythomane.

Lorsque la cour déroule son histoire on découvre un personnage affabulateur. Qualifié par son entourage de menteur pathologique, il recourt à son imagination fertile pour séduire via internet des femmes. Il prétend ainsi qu'il est militaire, homme d'affaires, propriétaire d'une Porsche ou atteint d'un cancer. C'est ainsi qu'il séduit puis s'installe très vite chez ses conquêtes pour vivre à leur crochet.

Il s'était affublé du surnom Waffen Kevin

"Il mentait comme il respire", dit l'une d'elle. Il sait aussi être très convaincant. Une autre de ses compagnes a ainsi été a deux doigts d'acheter une maison à 400 mille euros alors qu'ils n'avaient pas d'argent. Toutes ces femmes finissent au bout de quelques semaines ou mois par le mettre à la porte. Confronté à leurs témoignages hier, l'homme réfute, nuance ou botte en touche. Ainsi à propos de sa passion supposée pour le nazisme rapportée par l'une d'elle, il réfute. Quand la présidente insiste et lui demande : "pourquoi alors avoir pris sur un site spécialisé dans la seconde guerre mondiale le pseudo de Waffen Kevin ?". Waffen, étant la branche armée du nazisme... Il élude.

Une défense fragilisée

Ce personnage inquiétant s'enferme devant la cour dans SA vérité donnant au jury une image troublante. Un accusé dont la défense a été fortement ébranlée lorsque l'on confronte sa version aux constatation médico-légales. S'il reconnaît avoir étranglé la victime, il plaide l'accident et nie toute violence préalable. Or la victime porte les traces de violence sur les bras, dans le dos et insiste le médecin légiste, elle a aussi subi une pénétration anale brutale. Avant d'affirmer en réponse à une question de l'avocat général, "elle s'est vue mourir" !

Le procès se prolongera jusqu'à vendredi.