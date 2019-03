Poitiers aura son "Urban Trail"

Nouvelle épreuve dans le calendrier des courses de la Vienne : le 29 juin prochain aura lieu l'Urban Trail de Poitiers, première édition. Une course de 10 km qui se déroulera en soirée et qui va permettre de découvrir (ou redécouvrir) les plus beaux monuments de la ville.

Les urban trails ont la côte. Courir en ville ou en milieu péri-urbain, sur des distances plus courtes qu'un marathon ou un semi, la formule fait florès dans bons nombres d'agglomérations françaises. Lyon, Rennes, Cannes, Béthune, Floirac, Meudon, Issy ou encore Paris (notamment la Butte Montmarte) ont le leur. Poitiers rejoint le cercle avec une course intitulée "2019 Marches", clin d’œil aux "1.000 Marches", l'ancienne course nocturne qui reliait Saint-Benoît et Poitiers.

Le parcours intégral des dix kilomètres