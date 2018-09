Poitiers, France

La victime est sortie de l’hôpital en milieu d'après midi avec un gros pansement et sans doute quelques points de sutures. Tout cela pour un téléphone portable qui avait été abimé par la victime. Cette dernière aurait promis à son propriétaire de le réparer sauf que cela n'a pas été fait. C'est à partir de là que l'affaire prend une ampleur démesurée.

Du sang partout

Une dispute éclate entre les deux hommes au domicile du propriétaire du téléphone. Elle tourne vite à la rixe et c'est là que ce dernier s'empare d'un couteau et frappe la victime au cou. Cette dernière s'enfuit, sort de l'immeuble et s'effondre au sol. Alertée, la police arrive sur place et voit du sang partout : sur le trottoir, sur le sol de l'appartement, sur les murs aussi. Mais finalement l'état de la victime - très vite prise en charge par les secours - n'est pas inquiétant. Son agresseur est depuis en garde à vue.