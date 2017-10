Poitiers : Christiane Taubira en visite du chantier de la cité judiciaire

Le chantier de la future cité judiciaire de Poitiers bat son plein. En 2019, les Feuillants totalement rénovés accueilleront sept tribunaux de la ville. Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, a visité les lieux ce lundi.

Une centaine d'ouvriers s'active pour transformer l'ancien lycée de Feuillants en immense cité judiciaire. Les sept tribunaux de Poitiers doivent y prendre place en 2019. Le chantier, lancé il y a près d'un an et demi, avance bien.

Encore plus d'un an de chantier

Les salles d'audience sont sorties de terre, la façade historique est en plein rénovation et les charpentiers s'activent dans les combles. "Le chantier bat son plein, et à tous les étages", s'enthousiasme Vincent Brossy, l'architecte. En sous-sol aussi, les choses bougent aussi. Le calcaire qui soutient le bâtiment est en partie creuser en ce moment. "Nous créons des entrées et un souterrain pour l'accès direct des détenus dans les salles d'audience", explique l'architecte.

"C'est beau, très beau" Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice

C'est accompagné de Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, qu'Alain Claeys, le maire de Poitier, est venu visiter le lieu ce lundi. "Quand elle était ministre, Christiane s'est battue pour que le projet ne soit pas retardé par Bercy", souligne l'élu. "Elle n'a pas hésité à nous soutenir".

Pour Christiane Taubira, la position géographique de la cité, au pied de la ville, est la meilleure idée qu'il soit. "Il faut penser l'institution judiciaire par rapport au citoyen et à son mode de vie, détaille l'ancienne ministre. L'institution judiciaire est forcément complexe, donc le fait tout rassembler au même endroit dans la ville, ça simplifie tout!".

Les photos du chantier :

Les Feuillants en plein travaux. © Radio France - Fanny Bouvard

L'une des deux salles témoins déjà terminées. © Radio France - Fanny Bouvard

Les escaliers de la future Cité Judiciaire, en pleine réfection. © Radio France - Fanny Bouvard