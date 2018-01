Poitiers, France

La surveillance de l'appartement n'aura pas duré très longtemps. Peu après, ils voient deux jeunes dont un mineur pénétrer à l'aide d'un pass dans l'appartement. On leur aurait donné de l'argent pour récupérer les sacs, laisse entendre une avocate. Non loin de l'immeuble, les policiers tombent sur le commanditaire présumé, un jeune poitevin de 21 ans qu'ils connaissent très bien pour l'avoir interpellé 5 semaines plus tôt pour une affaire de stupéfiant.

De l'argent dissimulé sous le meuble télé

Les relevés téléphoniques révéleront que des échanges téléphoniques avaient eu lieu le jour même entre le majeur interpellé dans le logement qui servait de planque et le commanditaire. Au domicile de ce dernier, les policiers découvrent une belle liasse de billets, dans une cache installé au fond du meuble télé. 6500 euros en billets de 10, 20 et 50. Le hasard faisant bien les choses alors que ces deux là sont en garde à vue ainsi que le mineur qui fait l'objet d'une procédure à part, les policiers reçoivent un message via "snapchat" sur le portable du principal prévenu : un client est intéressé pour acheter 350 euros de canabis. Les policiers lui fixent un rendez vous et l'interpellent.

Procès fixé au 2 mars

Tout ce beau monde s'est retrouvé ce vendredi au palais de justice en vue d'une comparution immédiate. Mais ces trois jeunes ont choisi de prendre du temps avant d'être jugé. Le parquet a alors requis leur placement en détention. Le tribunal suivra partiellement le procureur. Le troisième homme, celui à qui les policiers avaient fixé rendez vous, est remis en liberté sous contrôle judiciaire. Mais comme les autres, il sera jugé le deux mars.