Poitiers: "J'ai été séquestré dans la salle de bain", des peines de prison ferme pour les deux agresseurs

Les deux hommes de 40 ans retournent en détention pour violences en réunion et séquestration quartier du Pont Neuf à Poitiers. Le Tribunal Correctionnel de Poitiers a rendu sa décision mercredi 17 août.

"J'ai failli mourir", explique la victime aux juges. Dans la nuit de dimanche à lundi 15 août, trois marginaux se retrouvent chez l'un d'entre eux, quartier Pont Neuf à Poitiers. Ils boivent jusqu'à ce que l'un d'entre eux, la victime, vole le téléphone et le tabac d'un autre. Il finit roué de coups, avec plus de 8 jours d'incapacité temporaire de travail. La police interpelle les deux hommes le lendemain, jusqu'à leur comparution immédiate, mercredi 17 août. Multirécidivistes, ils écopent de deux ans de prison ferme, les peines alternatives ne semblent plus suffire.

"J'ai été séquestré dans la salle de bain"

Lors de l'audience, les prévenus reconnaissent les coups, certes violents mais pas la séquestration. "Je ne pouvais plus sortir de la salle de bain" explique la victime. Le locataire nie: "je lui ai dit vingt fois de sortir de chez moi, il s'est séquestré tout seul". L'un met sa violence sur le compte de l'alcool, l'autre affirme simplement s'être interposé "pour éviter qu'ils s'empoignent". Les trois protagonistes s'attisent du regard, parfois s'interrompent

"Les photos et l'expertise médicale ne trompent pas. Il y a du sang partout dans le studio saccagé. Ils ont même utilisé un balai et des lattes de sommier pour le frapper" plaide l'avocat de la défense. La victime n'a pas pu rester dans la salle lors de la plaidoirie, visiblement ému.