Poitiers : deux personnes déferrées pour proxénétisme

Poitiers, France

La police de Poitiers a interpellé et mis en garde à vue un couple pour proxénétisme mercredi 12 février.La victime, une mineure, était séquestrée depuis l'année dernière et obligée de se prostituer par un homme de 22 ans et sa compagne de 19 ans, qui n'est autre que la cousine de l'adolescente.

C'est un signalement qui a permis à la police d'interpeller et de placer en garde à vue le couple. La femme a reconnu avoir réservé des chambre d'hôtel et "assuré la sécurité" de sa cousine. Elle récupérait ensuite l'argent, tandis que la mineure payait en plus une partie du loyer et des courses. L'homme, lui, dit ne rien savoir.

La victime n'a pas osé signaler sa situation par peur. Les deux proxénètes ont été déferrés pour passer en comparution immédiate. Le jeune homme est incarcéré en attendant son jugement et sa compagne placée sous contrôle judiciaire.