Poitiers : deux plaintes après l'agression du concierge de l'école Daudet agressé en pleine nuit

Les parents d'élèves de l'école Alphonse Daudet aux Couronneries sont en colère et inquiets, après une violente agression survenue dans la nuit de jeudi au vendredi 23 juin dernier. Vers minuit, le concierge de l'école a été roué de coups par un groupe de jeunes qui squattaient dans l'enceinte de l'établissement.

"Il a entendu du bruit. Il a demandé gentiment aux jeunes de sortir de l'école. Ils n'étaient pas d'accord donc ils l'ont agressé, raconte une parent d'élève. Il a été laissé pour mort dans la cour. Il a été retrouvé le matin par le personnel de l'étéblissement". Le concierge a passé la journée du vendredi à l'hôpital. Il est désormais en arrêt de travail.

"les dealers font la loi"

Cette agression est loin d'être un événement isolé pour le groupe scolaire (maternelle et élémentaire) Alphonse Daudet. Drogue cachée dans l'établissement, couteau retrouvé dans la cour, agressions aux abords de l'école... Les parents d'élèves dénoncent un climat d'insécurité sur fond de trafic. "C'est un quartier sensible. Les dealers font la loi. On se demande qui sera la prochaine victime". Les parents redoutent désormais le départ des enseignants.

Une plainte contre X devrait être déposée à la fois par le concierge et par la municipalité de Poitiers. La maire Léonore Moncond'huy s'est rendue à l'école ce lundi 26 juin et a rencontré les parents d'élèves. La question de l'éclairage nocturne a notamment été abordée.