Poitiers : huit coups de feu tirés dans le quartier Bel Air samedi soir

Poitiers, France

Samedi soir à Poitiers, la police a dû intervenir pour des coups de feu, tirés dans le quartier Bel Air. Sans doute, un règlement de comptes entre des jeunes du quartier et des gens du voyage.

L'enquête continue

Les huit coups de feu ont été tirés vers minuit. A ce moment là, trois fourgons traversent le quartier, et tirent sur un véhicule. Ils roulent à vive allure et percutent 2 voiture. A bord de l'une d'entre elle, deux membres de la communauté des gens du voyage, qui sont blessés dans l'accident.

Sur place, la police a interpellé un homme qui tentait de s'enfuir, ivre et à pied, après le choc. Dans son fourgon, les enquêteurs ont retrouvé quantité de munitions pour des armes de 9 et de 12 millimètres. Le suspect a été relâché et l'enquête continue pour tenter de trouver ses complices.