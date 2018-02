Un chatelleraudais de 36 ans a été condamné hier à 2 ans de prison ferme pour possession et trafic de stupéfiant. Cet homme était sous le coup d'une peine d'un an pour trafic de drogue. Peine qui lui avait valu l'obligation de porter un bracelet électronique.

Poitiers, France

Tout commence par un simple contrôle de police mardi à Châtellerault. Au volant, le conducteur reconnaît rapidement avoir consommé de la drogue. À son domicile, les policiers découvrent plus de 700 grammes de cannabis et quelques grammes de cocaïne. La coke il reconnaît en consommer depuis peu.Pour le canabis, il en fume depuis l'âge de 12 ans.

Consommateur de cannabis depuis l'âge de 12 ans

Mais l'essentiel du stock, dit il aux juges, il le gardait pour un tiers. "Pour Qui" l'interpelle le magistrat ? Trop risqué de vous le dire, dit il aux juges. "C'est ce que j'appelle le risque extra judiciaire reprend au vol le président. Dans ce milieu ajoute-t-il, on côtoie des gens dangereux". Et ce milieu, le prévenu baigne dedans depuis 15 ans comme en témoigne son long casier (21 mentions) et sa dernière peine d'un an de prison prononcé en avril. Peine aménagée avec l'obligation de porter un bracelet électronique à la cheville. Cette fois pas d'aménagement. L'homme est condamné à deux ans de prison ferme. Il est donc reparti avec deux bracelets... aux poignets cette fois.