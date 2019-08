Poitiers : il pensait vendre ses pièces d'or, son acheteur s'enfuit avec

Il voulait vendre ses pièces d'or via le bon coin. Cet habitant de la région de Bordeaux s'est fait roulé par son pseudo acheteur et a tout perdu. La tractation s'est déroulée mercredi 7 août à Poitiers.

le sexagénaire de la région de Bordeaux a perdu ses 69 louis d'or et dollars américain en or

Poitiers, France

Tout part d'un échange via le site "le bon coin". Le vendeur est un homme de 69 ans. Il veut se séparer de ses pièces de collection : 69 Louis d'or et dollars américain. Valeur marchande : 20 mille euros. Un inconnu signale son intérêt. Ils échangent sur le site et décident de se rencontrer pour faire affaire. Problème l'acheteur potentiel habite Tours et pour le vendeur c'est trop loin. Ils coupent la poire en deux et choisissent de se retrouver à Poitiers.

Il s'enfuit en courant avec les pièces d'or

Le vendeur arrive en voiture sur Poitiers via l'autoroute A10. Et va au point de rendez-vous, en l'occurence une zone industrielle proche de la sortie nord de l'A10. L'acheteur apparaît, à pied. Ils se parlent quelques instants et très vite le rêve de faire une bonne affaire s'efface devant la surprise : l'acheteur s'empare de toutes les pièces et disparaît dans la nature. La victime aura beau chercher à le retrouver, sans succès. C'est donc un peu penaud que le sexagénaire va porter plainte au commissariat sans pouvoir donner une description précise de son voleur.