Vendredi 3 avril, un jeune de 19 ans a été verbalisé d'une amende de 135 euros pour non respect du confinement et s'est vu retirer son permis pour conduite en état d'ivresse.

Poitiers : il sort acheter de l'alcool sans attestation et conduit en état d'ivresse

A Poitiers, vendredi 3 avril, un jeune homme de 19 ans est sorti de chez lui avec deux amis pour acheter de l'alcool dans un supermarché de Saint-Benoît. Il a été arrêté par les gendarmes qui les ont verbalisés pour non respect du confinement. Le conducteur, en état d'ivresse, s'est aussi vu retirer son permis.

Une sortie pour acheter de l'alcool

Le jeune homme et deux amis se sont rendus au supermarché de Saint-Benoît non pas pour des courses de première nécessité mais pour acheter de l'alcool. En sortant du magasin, au rond-point, il grille la priorité à un autre véhicule et continue son chemin dans les rues de Poitiers, manquant de renverser des piétons.

Manque de chance, la voiture à qui il a grillé la priorité est celle du commandant de compagnie de gendarmerie, qui revenait de la gare du Futuroscope où il avait encadré, avec son équipe, l'arrivée les malades du Covid-19 transférés depuis l'Alsace.

Attestation non remplie et conduite sous alcool et cannabis

Les gendarmes arrêtent le véhicule et demandent aux trois jeunes leurs attestations dérogatoire de sortie. Ils en ont... mais non remplies. Chacun écope d'une amende de 135€. Le jeune conducteur, qui conduisait alcoolisé et avait consommé du cannabis, s'est également vu retirer son permis de conduire.

Un homme en garde à vue pour violation du confinement

En Charente-Maritime, un homme de 28 ans été interpellé vendredi soir par les gendarmes de St Jean d'Angély alors qu'il se rendait chez un ami pour y passer la soirée. L'homme n'en était pas à son coup d'essai. Il a déjà été verbalisé 3 fois depuis le 23 mars pour s'être déplacé dans attestation dérogatoire. Il est sorti de garde à vue mais devra s'expliquer devant le tribunal judiciaire de Saintes le 17 juin prochain. Il risque jusqu'à 6 mois de prison et 3 750 euros d'amende.