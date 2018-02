Poitiers, France

C'est via le "Bon Coin" que le voleur a trouvé sa victime. Il donne rendez vous samedi à un particulier désireux de vendre sa voiture. Demande à l'essayer et disparait. Peu après, avec du scotch noir il maquille les plaques d'immatriculation. Le lendemain, il circule dans Poitiers lorsqu'il est repéré par une patrouille de la BAC

La rocade à contre sens

Les policiers tentent de l'arrêter. Le voleur refuse et commence à prendre tous les risques, multipliant les infractions routières. Quand il prend la rocade à contre sens, les policiers préfèrent le laisser prendre le large pour éviter qu'il ne provoque un accident grave. Mais le voleur qui n'a pourtant plus la voiture de la BAC dans le rétroviseur continue à rouler vite, trop vite.

La fille mineur de sa compagne à l'arrière

Un peu plus loin, il brûle un feu rouge et percute une voiture dans laquelle se trouve un homme et ses deux enfants. Pas de blessés dans cette voiture. En revanche, le voleur lui est blessé au visage, pas sa passagère arrière. Et oui car l'homme transportait avec la jeune fille de sa compagne. Évacué par les pompiers vers le CHU, il a été hospitalisé jusqu'à jeudi matin. Mais dès sa sortie, il a été placé en garde à vue.