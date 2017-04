Poitiers : Interpellés tournevis à la main en train de forcer la porte

A Poitiers, la police met fin aux agissements d'une petite équipe de voleurs très prolixe : les 3 cambrioleurs écumaient les départements du Centre-ouest, y forçaient les maisons et repartaient avec les bijoux ou tout ce qui ressemblait à de l'or.

C'est un appel au 17 qui alerte les policiers ce jeudu 6 avril 2017. Il est 14h20, et la personne au bout du fil s'inquiète de voir 3 personnes suspectes devant un pavillon de la rue St Gervais à Poitiers.

Des tournevis à la main et des chaussettes en guise de gants

Discrètement, la BAC Brigade anti-criminalité se rend sur place et là, repèrent effectivement les suspects : 2 hommes et une femme qui s'affairent à ouvrir une porte-fenêtre à l'aide de 2 tournevis. Chacun a pris soin de s'équiper : des chaussettes en guise de gants pour éviter de laisser des empreintes. Au moment de l'arrestation, la jeune femme tente de s'enfuir, mais les policiers de la BAC interviennent pour un flagrant délit de tentative de vol par effraction.

jackpot dans une cache aménagée sous la boîte à gants

Dans le même temps, les renforts en tenue et le véhicule LAPI de lecture automatique des plaques sont envoyés sur place. Ils repèrent alors, une polo noire déjà signalée auparavant sur des lieux de vols avec effraction. C'était dans un autre département.

L'enquête confiée à la Sûreté départementale permet d'associer le véhicule à l'équipe de cambrioleurs interpellés. A l'intérieur, jackpot ! les policiers découvrent une centaine de bijoux cachés au niveau du plancher sous la boite à gants. Les voleurs y avaient aménagé une cache spéciale.

D'investigation en recoupement, les enquêteurs finissent par faire le lien entre des cambriolages dans la Vienne mais aussi dans les Deux-Sèvres, le Maine et Loire, le Loiret et l'Indre et Loire.

A ce stade, il est question de 4 vols par effraction, mais il pourrait y en avoir d'autres. la police remonte la piste des bijoux retrouvés (cf.photo)

Identité incertaine : les voleurs utilisent plusieurs "alias"

Les suspects qui semblent avoir entre 15 et 18 ans étaient déjà connus pour vol. Ils se disent de "nationalité serbe" mais utilisent plusieurs alias, des faux-noms. Leurs identités restent à déterminer.

Déférés devant le Parquet de Poitiers pour des "vols en bande organisée", ils devraient être présentés à un juge d'instruction pour plus d'invetigations.