À Poitiers, l'ancien proctologue au langage fleuri condamné en appel pour harcèlement

Il était poursuivi pour harcèlement moral. Le proctologue, ancien chef de clinique à Poitiers, est de nouveau condamné. La cour d'appel de Poitiers confirme vendredi la peine de première instance.

À Poitiers, peine confirmée en appel vendredi pour l'ancien médecin proctologue de la clinique privée du Fief de Grimoire. Jugé pour harcèlement moral, le praticien écope de 6 mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende. La décision de la Cour d'appel de Poitiers vient de tomber ce vendredi 7 juillet 2017.

Parti exercer dans l'Essonne, le médecin en question a toutefois été relaxé sur certains points. En effet, la Cour a rejeté quatre des parties civiles : deux médecins de la clinique et deux représentantes syndicales. Relaxe partielle également par rapport à une cinquième plaignante.

Dans ce dossier, 12 plaignants avaient décrit des insultes, des menaces et des allusions sexuelles proférées entre 2005 et 2008. Au cours de l'audience du 22 mars 2017, les témoignages s'étaient enchaînés :

"Il arrivait et nous disait : 'Y en a pas une qui voudrait me faire une petite turlute ?'...ou demandait souvent si on pratiquait la sodomie", raconte une plaignante.