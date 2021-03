Poitiers : la mère de la jeune fille poignardée devant son collège appelle au calme

La jeune fille agressée au couteau ce vendredi devant son collège à Poitiers est hospitalisée. Touchée à l'abdomen, elle est entrée au bloc opératoire vers 17 heures mais "elle va bien, elle n'est pas en danger pour l'instant" confie sa mère, qui a décidé de parler pour apaiser les tensions après l'agression de sa fille. "J'ai l'impression d'être dans un film depuis ce matin. Je veux surtout que ça se calme parce qu'on a des appels et même des gens qui veulent la venger. On est pas du tout d'accord avec ça. On veut que ça s'arrête, c'est trop de violences là" déclare-t-elle à France Bleu Poitou.

Ils sont mineurs, ils sont au collège, il faut que ça s'arrête

Sa fille, élève de troisième, avait déposé ce mardi, trois jours avant son agression, une main courante contre son agresseuse présumée, une ado de 14 ans, pour menaces de mort. Ce vendredi, une "bagarre" a mis aux prises les deux jeunes filles ainsi qu'une autre élève du collège, selon les témoignages de collégiens qui ont assisté à la scène. L'adolescente de 14 ans auteure du coup de couteau, a ensuite pris la fuite, avant d'être arrêtée et placée en garde à vue ce vendredi dans l'après-midi. Elle sera présentée ce samedi au parquet. "Cela ne touche pas que ma fille, ça touche aussi mes plus petits" poursuit la mère de l'ado blessée, qui veut que les appels à la vengeance cessent. "Ce sont des jeunes, ils sont mineurs, ils sont au collège, il faut que ça s'arrête."