Poitiers : la meurtrière de Marina Fuseau échappe aux assises !

Il y a bientot un an, les amis, collègues et la famille de Marina avaient manifesté sur le perron de l'hôtel de ville Poitiers

Poitiers

Marina Fuseau, originaire de Charente, venait d'arriver au foyer Cécile et Marie-Anne, rue Riffault, pour prendre son travail lorsqu'elle a été tuée à coups de couteau par une résidente du foyer. Cette jeune femme de 20 ans, instable psychologiquement, refusait qu'on place son bébé de 16 mois. C'est pour cela qu'elle aurait tué.

Des experts unanimes pour juger la meurtrière irresponsable

Ce meurtre avait provoqué une très vive émotion. Plus de 300 personnes avaient participé quinze jours plus tard à une marche blanche qui s'était terminée devant le foyer où l'éducatrice avait été tuée. En février dernier, une cérémonie avait eu lieu à Poitiers : 80 personnes y avaient participé. Certaines exhibaient des affiches sur lesquelles l'on pouvait lire "justice pour Marina" car une première expertise concluait déjà à l'irresponsabilité possible de la meurtrière. Depuis, deux autres experts psychiatres sont parvenus aux mêmes conclusions. L'avocate des parents de la victime espérait il y a trois mois sans trop y croire que la chambre de l'instruction de Poitiers laisse ouverte la voie d'un procès. Il n'aura donc pas lieu.