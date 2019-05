Poitiers : la police saisit 6,5 kilos d'héroïne et 300 grammes de cocaïne, sept personnes interpellées

Poitiers, France

Sept personnes interpellées et une importante quantité de drogue retrouvée, après une trois mois d'enquête de la police de Poitiers. Tout part d'un renseignement donné à des enquêteurs du groupe "stup" du commissariat de Poitiers. On est début février. Une enquête est diligentée. Et le principal suspect soupçonné de fournir à des revendeurs d'héroïne à Poitiers notamment est interpellé vendredi 17 mai en Charente. Avec lui six autres suspects sont arrêtés.

6,5 kilos d'héroïne et 300 grammes de cocaïne

Lors des perquisitions, 6,5 kilos d'héroïne et 300 grammes de cocaïne sont découverts pour une valeur marchande de plus de 260.000 euros. Les policiers découvrent également plus de 6.000 euros en argent liquide. Le principal suspect a été déféré lundi 20 mai dans la soirée. D'autres personnes doivent être présentées à un juge d'instruction dans la matinée.