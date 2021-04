Poitiers : la police signale la disparition inquiétant d'un majeur

La police de Poitiers est à la recherche d'un homme de 56 ans disparu depuis jeudi 15 avril. Il a les dreadlocks, les yeux marrons et mesure 1 mètre 90.

La police de la Vienne signale une disparition inquiétante d'un majeur à Poitiers. Cet homme de 56 ans n'a pas donné signe de vie depuis jeudi 15 avril dernier.

Selon le signalement de la police, il a les dreadlocks, les yeux marrons, mesure 1m90 et porte sur lui beaucoup de bijoux, des chaines autour du cou et des bagues à chaque doigt couleur or ou argent.

Si vous avez des informations contactez l'hôtel de police de Poitiers et demandez le groupe de protection de la famille au 05 49 60 60 00.