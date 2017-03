A Poitiers le chantier de la cité judiciaire !

Le lycée des Feuillants ne va pas tarder à être méconnaissable: le bâtiment de 1854 est en train de laisser place à une cité judiciaire dernier cri qui va proposer en un seul lieu tous les services aux justiciables.

Une visite au son des marteaux piqueurs, des mouvements de grues, des toupies et bétonnières. Il reste l'immense bati avec la façade du lycée des Feuillants, à l'intérieur: des planchers ont été coulés, les portes et les fenêtres enlevées sont encore offertes aux vents. Il y a encore beaucoup de travail, même si pas mal de temps s'est écoulé depuis juin 2009 et la signature d’une convention entre le Député-maire Alain Claeys et la Ministre de la Justice, d'alors Rachida Dati.

Tout en haut sous les toits © Radio France - vincent Hulin

Ce site unique est bien connu des poitevins, un ancien lycée catholique avec ses 18 000 m² avec un bâtiment principal, son gymnase, deux internats et un hôtel particulier montant de la transaction : 3 M€.

Aujourd'hui cette cité judiciaire est présenté comme l’un des rares programmes de cette envergure actuellement en construction en France. C'est avant tout retrouver en un seul et même lieu : La cour d’appel et la Cour d’assises, Le Tribunal de Grande Instance, Le Tribunal d’Instance, Le Tribunal du Commerce, Le Conseil des Prud’hommes, Le Service Administration Régional. L' éventuelle création d’une Maison des avocats dans l’une des deux ailes de l’ancien Lycée des Feuillants appartenant à la Ville de Poitiers, est annoncée également sur le site.

en attendant les futures salles d'audience © Radio France - vincent Hulin

Vous aurez un jardin de 4 000 m², aménagé entre les deux ailes d’internat le long du boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny et qui sera ouvert sur l’extérieur grâce à la démolition partielle du mur d’enceinte et la création de plusieurs accès, pour créer une circulation douce entre le Centre-ville et les berges du Clain. Des allées boisées également dont pourront profiter les quelques 300 magistrats et fonctionnaires . Il aura fallu près de 30 mois de travaux pour une somme de 55 millions d'euros

encore des gravats au milieu des couloirs! © Radio France - vincent Hulin