Les trois hommes, absents ce jeudi, ont pendant l'année 2011 escroqué une cinquantaine d'entreprises et de particuliers. De Bordeaux à Poitiers, ils leur proposaient de goudronner à des prix imbattables leur cours ou leur parking. Un travail bâclé très loin de ce qui était promis.

Poitiers, France

Le scénario est bien rodé. Ces trois irlandais se présentent au domicile ou au siège de leur proie. Affirmant travailler pour une société d'autoroute et sous prétexte qu'ils leur restent du bitume venant d'un chantier voisin, ils proposent leurs services à un prix très alléchant. C'est ainsi que des dizaines de personnes se font plumer, acceptant le marché sans devis, sans possibilité de se retourner et après avoir payé cash.

Des factures pouvant atteindre 21 400 euros

Une arnaque car le travail est bâclé, le bitume est en fait une émulsion de goudron très liquide mélangée avec du gravier, obligeant parfois les victimes à tout refaire. L'une d'elle représentée par son avocat, affirme - devis à l'appui - que refaire son parking lui couterait deux fois le prix payé aux irlandais.. Une autre victime précise elle que le revêtement posé sur son parking par les bitumeurs irlandais avait quasiment disparu au bout de trois jours. Des victimes qui ont ainsi payé des sommes allant de 1600 à 21460 euros.

Un chiffre d'affaire de 300 mille euros en un an

Pour celles qui se sont constituées partie civile dans cette affaire, les dédommagements réclamés dépassent les 80 mille euros. Mais au vu du dossier et du nombre de victimes, le gang des bitumeurs irlandais a "gagné" en l'espace d'un an près de 300 mille euros, des sommes pour la plupart payées en liquide. "Ils se sont goinfrés", selon le procureur pour qui les faits d'escroquerie sont avérés. Il réclame de 18 mois de prison ferme à trois ans de prison ferme et la confiscation des 92 mille euros saisis sur différents comptes. Une instruction bâclée pour la défense qui estime que l'escroquerie n'est pas démontrée. Le tribunal rendra sa décision le 29 mars.