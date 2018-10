Il est soupçonné d'avoir ces douze derniers mois incendié plus de 5000 tonnes de paille dans la Vienne. Ce pyromane présumé a été présenté devant la justice. Mais le tribunal a préféré repousser au 9 novembre son procès et ordonné une expertise psychiatrique. Dans l'attente, il reste en prison.

Poitiers, France

L'homme ne paye pas de mine dans son jogging gris, honteux et visiblement dépassé par ce qui lui arrive. Ce quadragénaire n'a jamais eu à faire avec la justice et devant les magistrats il marmonne d'une voix à peine audible. Son avocat explique alors que cet homme qui n'est pas allé au delà du CM2 était en passé d’être placé sous curatelle car incapable de gérer ses affaires.

Mettre le feu le soulageait

Pour souligner la nécessité d'une expertise psychiatrique, il reprend dans sa voix les explications données par son client aux gendarmes qui lui ont demandé pourquoi il mettait le feu. "Parce qu'il sentait à chaque fois comme un soulagement" leur a-t-il répondu. Une chose est sure en tout, son interpellation et son placement en détention ont mis fin à un début de psychose dans le milieu agricole.

"Heureusement qu'il a été écroué"

En l'espace d'une année, il aurait mis le feu à 8 paillers dont 5 depuis la mi-août dont deux à Lencloître. Du coup, certains agriculteurs à s'organiser pour faire des tours de garde et certains étaient remontés. "Vu les feux qu'il a fait, il est certain qu'il y aurait eu des représailles". En tout cas, en un an ce pyromane présumé a incendié plus de 5000 tonnes de fourragesainsi qu'un tracteur et quatre remorque pour un préjudice estimé à 330 mille euros