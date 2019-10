Poitiers : le voleur mis en garde à vue avait déjà commis le même délit... un an avant, jour pour jour

Les policiers de Poitiers ont interpellé un jeune homme qui venait de commettre un vol avec effraction... et se sont rendus compte qu'il avait commis un vol similaire un an avant jour pour jour.

Les policiers ont pu interpeller le voleur rapidement... et le confondre pour un vol commis un an avant jour pour jour

Poitiers, France

Dans la nuit de samedi 26 à dimanche 27 octobre, un jeune homme de 19 ans, habitant du quartier Montbernage, entre par effraction dans une maison rue des quatre roues à Poitiers.

Mais la personne qui habite la maison est réveillée par le bruit et le prend sur le fait. Elle le fait fuir, commence à le poursuivre... mais perd sa trace. Elle appelle alors tout de suite les policiers et leur décrit précisément le voleur et son butin : un sac à dos qui contient un ordinateur et deux téléphones portables.

Grâce au signalement, le jeune homme est rapidement interpellé et placé en garde à vue... Et c'est là, grâce au relevé d'empreinte, que les policiers se rendent compte que c'est lui qui a commis exactement le même délit, dans une autre maison... le 27 octobre 2018, soit un an avant jour pour jour.

Le récidiviste est convoqué devant la justice en août prochain pour vol avec effraction... deux fois.