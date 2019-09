Poitiers : on lui arrache son sac à main, elle course les voleurs

Poitiers, France

Tout se passe très rapidement ce 30 août au soir. Il est plus de 23h lorsque deux hommes s'approchent d'une jeune femme qui vient de sortir de la guinguette. Ils tentent de lui arracher son sac à main; La jeune femme résiste. L'un des deux hommes lui assène alors un coup de poing au visage pour lui faire lâcher prise ! Il récupère dans la foulée l'objet de leur convoitise avant de s'enfuir à pied.

Elle les poursuit

Les deux voleurs se croient tiré d'affaire. Mais c'est sans compter la détermination de leur victime. Accompagnée par une amie, elle se met à poursuivre les voleurs. Surpris, ceux-ci détalent encore plus vite et lâchent le sac à main non sans avoir au préalable récupérer le peu d'argent qu'il contenait, une dizaine d'euros. Les deux hommes sont depuis recherchés par la police.