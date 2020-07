Poitiers : manifestation devant le rectorat en soutien aux "Trois de Melle" mobilisés contre les E3C

"A ceux qui veulent casser l'éducation, nous on répond : résistance !" C'est le genre de slogans qui ont retenti devant le rectorat de Poitiers jeudi 16 juillet. 150 personnes environ se sont rassemblées devant les grilles pour apporter leur soutien aux "Trois de Melle" Les professeurs deux-sévriens sont suspendus depuis mars pour s'être mobilisés contre les E3C, les nouvelles épreuves du bac, au mois de février dernier.

Des soutiens venus de toute la France se sont rassemblés devant le rectorat. © Radio France - Marie Dorcet

Pas d'arrêt de la procédure

Le rassemblement de soutien s'est tenu à partir de 13h, une heure avant l'audience intersyndicale. Audience qui a duré une heure, entre cinq représentants syndicaux (FO, CGT, SNES, Sud Education) et le secrétaire générale de la rectrice.

Les syndicats ont annoncé à la sortie que le rectorat n'a pas accédé à leur demande d'arrêt de la suspension et de la procédure disciplinaire qui vise les trois enseignants. Ils ont aussi annoncé vouloir déposer un préavis de grève pour le 31 août, date de la pré-rentrée, et contacter le Ministre de l'Education Nationale, le Ministre de la Justice et le Premier Ministre.

Les syndicats ont annoncé un préavis de grève à partir du 31 août. © Radio France - Marie Dorcet

Le procureur de la République saisi

Les trois professeurs suspendus ont aussi annoncé avoir saisi le procureur de la République ce jeudi 16 juillet concernant des événements survenus le 3 février dernier. Selon eux, des élèves ont été enfermés dans des salles, un étage condamné à l'occasion d'une des épreuves d'E3C fortement critiquée. Toujours selon eux, consigne aurait été donnée aux pompiers de ne pas intervenir en cas de malaises d'élèves. L'enquête administrative menée par le rectorat jusqu’au 9 juin dernier aurait éludé ces faits.