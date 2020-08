Poitiers lance son premier plan Vacances pour tous avec une offre élargie pour ce mois d'août

Cela fait partie des mesures mises en place par la nouvelle municipalité de Poitiers. Léonore Moncond'huy et son équipe voulait permettre aux parents et aux enfants de partir en vacances au moins une fois cet été. Une opération baptisée "Vacances pour tous" et qui se poursuit sur tout le mois d'août. Encore faut-il s'inscrire pour en bénéficier.

Nouveaux séjours thématiques en août

Parmi les nouveaux offres réservées aux enfants, des séjours thématiques, baptisés "comme un petit montagnard", "comme un artiste en herbe", "les aventuriers" ou "ado à cheval". A cela s'ajoute des sorties à la journée au Futuroscope, à la Vallée des Singes de Romagne, à l'Île aux géants de Dissay ou à Défi'planet de Dienné. Toutes les informations sont sur le site de la mairie de Poitiers.

Des sorties à la journée ou des séjours

Pour tenir son objectif, la ville de Poitiers s'est appuyée sur le Secours populaire et sur Ekitour. Pour cette deuxième partie de l'été, les partenaires ont enrichi leur offre avec plusieurs types de séjours ou de sorties proposés :

Des séjours de 5 à 7 jours pour les enfants

Des départs à la journée pour les enfants et les parents.

Des vacances à 10 euros

Pour s'inscrire, sous réserve qu'il reste des disponibilités, il suffit de contacter la Ville de Poitiers au 05 49 52 37 77 ou d'envoyer un mail à vacancespourtous@poitiers.fr. Une participation de 10 euros par enfant est demandée pour les séjours, cela dit, la Ville prend en charge une partie des frais (de même que l'Etat au titres des vacances apprenantes), le tout, dans la limite des plafonds suivants :

350 euros/enfant pour un séjour de 5 à 7 jours

15 euros/enfant pour un départ à la journée

Au total, la ville de Poitiers consacre 200 000 euros de budget à ce tout nouveau dispositif, qui marque la 1 ère étape du plan Vacances pour Tous.