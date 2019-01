Poitiers : pas satisfait de la prestation d'une prostituée, il demande à se faire rembourser

Poitiers, France

On pourrait presque en sourire si la prostituée n'avait pas dans cette affaire eu la peur de sa vie. Et pourtant, dès le début, cette jeune femme se montre très vigilante. Ce soir de décembre 2017, avenue de la libération, une voiture s'arrête à sa hauteur. A l'intérieur trois jeunes : elle refuse d'accéder à leur demande. Un peu plus tard, la même voiture revient, une seule personne à bord. Méfiante, elle fait ouvrir le coffre et découvre les deux autres passagers. Elle les fait repartir et finalement accepte de faire une passe avec le conducteur.

Finir la prestation ou rembourser !

Ça aurait pu s'arrêter là, mais le jeune homme n'est pas satisfait de la prestation, "incomplète" selon lui. Il retourne donc voir la prostituée avec un de ses amis pour lui demander soit de terminer le travail soit de le rembourser. Face au refus de celle-ci, ils s'énervent, tentent de lui arracher son sac pour récupérer l'argent de la passe. La prostituée s'enfuit. Ils la retrouvent devant la gare mais heureusement un automobiliste témoin de la scène prend en charge la femme apeurée et la conduit au commissariat de Poitiers.

Une première application de la loi à Poitiers

Devant les magistrats, les deux jeunes reconnaissent les faits mais semblent encore avoir du mal à mesurer les conséquences psychologiques de leur attitude sur leur victime. Ils devront payer pour cela 400 euros d'amende chacun. Quant à l'interdiction de solliciter les services d'une prostituée, le principal auteur reconnait son ignorance : 100 euros à payer pour cela. C'est en tout cas la première fois à Poitiers que cette loi qui pénalise les clients de prostituées est appliquée. Loi votée en 2016 et portée notamment par l'ex-députée socialiste de Poitiers, Catherine Coutelle.