Poitiers : plusieurs centaines de colis détruits suite à un incendie criminel

Poitiers, France

C'est à l'aube vers 6h et demi ce matin que deux des employés du dépôt ont découvert les faits. Pas sur le coup, car de l'extérieur le camion semble intact. "Lorsqu'on est arrivé, on a senti une odeur de brulé mais on a cru que cela provenait d'un feu de palette dans le coin" explique Mamadou l'un des responsables du dépôt. Mais en s'approchant du semi pour en ouvrir les portes et décharger son contenu, ils ont vu de la fumée s'échapper.

Entre 6 et 700 colis

A l'intérieur, une épaisse fumée et la grande majorité des 6 à 700 colis transportés et à destination de clients de la Vienne sont détruits ou irrécupérables. Seul un petit tiers a pu être préservé et stocké dans le dépôt. Le reste est trié par Nicolas. Des sommiers, des matelas, des pneus et plein d'autres choses encore ont ainsi brulé. On ne sait pas en revanche combien de ses colis ont pu être volé. Le savoir risque de prendre du temps

Le caractère criminel de l'incendie avéré

l'intérieur du semi est noirci par la fumée © Radio France - Baudouin Calenge

En tout état de cause, le feu ne s'est pas déclenché accidentellement. Selon Mamadou qui a discuté avec les policiers, deux départs de feu ont été repérés. Un dans le semi et un second dans la cabine qui a en partie "fondue" décrit Nicolas, l'autre salarié présent ce matin. Une plainte a été déposée ce matin par le directeur du dépôt.