Poitiers : suspecté de féminicide dans le quartier de la Blaiserie, un homme de 67 ans mis en examen et écroué

La macabre découverte a eu lieu le dimanche 4 juillet. Une riveraine de la Blaiserie s'étonne de ne plus voir sa voisine depuis plusieurs jours. Elle se rend chez elle, frappe à la porte. Le mari ouvre, l'a fait entrer. Et là, stupeur : elle découvre sa femme, allongée, sans vie, dans le canapé. Le conjoint explique qu'il s'était absenté plusieurs jours et qu'il l'a découverte comme ça, qu'elle était gravement malade depuis plusieurs semaines et ne se déplaçait pratiquement plus... Des propos confus, parfois incohérents selon le procureur de la République de Poitiers.

Le résultat de l'autopsie, lui, a permis de déterminer que la mort avait été causée par asphyxie. L'hypothèse d'un meurtre ne peut donc pas être écartée. A cette circonstance s'ajoute un lourd passif pour le conjoint. Agé de 67 ans, il a déjà été condamné à trois reprises pour violences conjugales en 2018 et 2019, avec à la clé, un séjour d'un an en prison.

Ajoutez à cela un alcoolisme chronique au sein du couple. Autant d'éléments qui ont conduit à la mise en examen du suspect pour non assistance à personne en péril et homicide volontaire par conjoint. Il a été placé en détention provisoire.